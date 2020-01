Acquedotto Lucano comunica che a Potenza, per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi, fino al termine dei lavori, in via della Tecnica, via Isca del Pioppo e zone limitrofe.

Facciamolo sapere ai residenti, perché possano gestire al meglio il disagio.