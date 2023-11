Potenza: oggi un pensiero commosso per chi si è immolato per la Patria e il bene comune. Ecco le foto della cerimonia

Nella mattinata odierna, alle ore 10:00, presso il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale di Potenza ha avuto luogo, come ogni anno, la cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

La solenne ricorrenza si è svolta alla presenza:

del Prefetto di Potenza Dr. Michele Campanaro,

del Presidente della Regione Basilicata Dr. Vito Bardi,

del Sindaco di Potenza Mario Guarente, del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” Generale di Brigata Giancarlo Scafuri,

del Comandante del Comando Regionale “Basilicata” della Guardia di Finanza Generale di Brigata Roberto Pennoni,

altre Autorità civili e militari. Presente anche una nutrita rappresentanza delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Per l’occasione è stata celebrata una Santa Messa in suffragio presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio, Vescovo dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, e concelebrata dal Cappellano Militare Don Giovanni Caggianese, sacerdote collaboratore per l’assistenza spirituale al personale del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”.

Particolarmente sentito il momento in cui è stata deposta una corona di alloro a imperituro ricordo di chi si è immolato per la Patria e il bene comune.

