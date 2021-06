Potenza, per aumento organico cercano due persone in questo ufficio della provincia! Ecco i dettagli

Lo Studio Tecnico Nicoletti, per aumento di organico, è alla ricerca di persone da inserire nello Staff.

Nello specifico si selezionano due giovani ingegneri o architetti (neolaureati o laureandi) per un tirocinio retribuito di 3-6 mesi con possibilità di assunzione al termine del periodo.

Il candidato ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Laurea in Ingegneria Civile, Architettura o equipollenti;

Ottima conoscenza del pacchetto office;

Buona conoscenza di Autocad;

Propensione alla conoscenza dei software di calcolo.

La sede è in via Floriano del Zio 52 a Melfi (PZ) e ci sarà anche la possibilità di lavorare in smartworking.

Non hai i requisiti richiesti? Allora aiuta un tuo amico facendogli sapere che questo probabilmente è il lavoro che fa per lui!

Per candidarti invia adesso il tuo curriculum vitae, indicando in oggetto “CV per selezione studio di ingegneria e architettura”, all’indirizzo email:

info@studiotecniconicoletti.it

(Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art 27).

