Potenza: il 28 e 29 Maggio le persone diversamente abili potranno parcheggiare le loro auto in questi stalli riservati. I dettagli

L’Assessorato alla Viabilità del Comune di Potenza informa i cittadini:

“Il 28 e 29 Maggio per le persone diversamente abili, automuniti e in possesso del relativo contrassegno disabili sarà consentita la sosta della propria vettura negli stalli riservati ai disabili ubicati in via del Plebiscito e all’interno dell’area di parcheggio della Provincia.

La sosta sarà consentita nei seguenti giorni e orari:

il 28 Maggio dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del 29 Maggio;

il 29 Maggio dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del 30 Maggio.

Si ringrazia la Questura di Potenza e la Provincia di Potenza per la disponibilità e la cortese collaborazione.”