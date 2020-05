Potenza: per la prima volta, dopo oltre 50 anni, questi cittadini rinunciano ai festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima!

Rinviate le celebrazioni della Madonna di Fatima a Borgo Trinita Sicilia, piccola frazione alle porte di Potenza.

Di seguito i dettagli:

“Il Coronavirus, che attanaglia la nostra Italia ed il mondo intero, è arrivato in questo 2020 come un fulmine a ciel sereno, portando scompiglio nelle nostre vite e spezzando tutte le nostre abitudini.

Il Covid 19 non solo ci ha separato dai nostri affetti più cari ma ha persino intaccato le nostre radici e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, come quella dei festeggiamenti della Madonna di Fatima che da oltre 50 anni si svolge tra le stradine di Borgo Trinita Sicilia, piccola frazione alle porte di Potenza.

Per la prima volta nella storia, il Comitato Festa si è trovato ad assumere la difficile decisione di annullare tutte le celebrazioni ed i festeggiamenti che tradizionalmente si svolgono durante la seconda settimana di Maggio.

La decisione è stata necessaria ed inevitabile in ottemperanza alle misure restrittive emanate dal Governo per arginare e contenere il fenomeno di diffusione del virus nonchè a seguito di svariati confronti intercorsi con il vescovo di Potenza Mons. Salvatore Ligorio e con l’agenzia Dogane e Monopoli.

Tutte le celebrazioni ed i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima in programma per il 9/10 maggio 2020, sono stati dunque *rinviati* al prossimo anno, più precisamente 8/9 maggio 2021, compresa la lotteria riprogrammata al 15 maggio 2021.

Il comitato festa auspica che la drammatica situazione generata dal diffondersi del Covid 19 si possa risanare al più presto, affinché tutti possano riprendere le proprie attività quotidiane”.

