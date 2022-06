Potenza: “posti auto per mamme in attesa e per portatori di handicap occupati senza diritto”! La denuncia

A Potenza residenti su tutte le furie.

Ecco cosa sta succedendo, come denuncia una cittadina:

“Ogni santo giorno, questo problema: c’è un parcheggio, con tanto di cartello, per donne in attesa oppure con neonati che puntualmente risulta occupato da chi non ne ha diritto.

Io, come altre mamme e papà, siamo costretti a girare in tondo per molto tempo per trovare dove poter sostare.

Ho chiesto spiegazioni ad un dipendente di Poste italiane che mi ha reso noto che lo spazio viene usato come zona ‘carico e scarico’.

È inutile offrire un servizio se poi non permettono di usufruirne!

Da notare: il cartello e il parcheggio adibito a portatori di handicap è anch’esso occupato da auto di Poste Italiane.

Chiediamo, quindi, maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine o chi di competenza”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?a

