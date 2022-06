Potenza: presto operativo questo nuovo Presidio dei Vigili del Fuoco in provincia! I dettagli

Dopo l’annuncio del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, da Venerdì 1 Luglio 2022 sarà operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Viggianello, in loc. Gallizzi, servizio AIB per la Valle Mercure e tutto il territorio dell’area Pollino lucano.

Il Sindaco Antonio Rizzo e l’amministrazione comunale ringraziano il Ministero ed il Dipartimento, rinnovando il benvenuto e buon lavoro a tutto il personale e la Direzione dei Vigili del Fuoco lucana.

