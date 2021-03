Potenza: presto un percorso panoramico e attrezzato in questo Comune della provincia! I dettagli

A Vietri di Potenza verrà presto realizzato un percorso pedonale panoramico ed attrezzato lungo Viale Tracciolino. A darne notizia è il sindaco, avv. Christian Giordano.

Il Tracciolino (ed il percorso che prosegue lungo l’ex sp12), per i vietresi, è sempre stato un richiamo e un punto di riferimento importante.

Ha annunciato Giordano:

“Sono felice di annunciare che sta per partire una importante valorizzazione di quell’area.

A seguito di un contratto sottoscritto tra Comune di Vietri di Potenza e la società Cava Fabio, nel mese di settembre 2021, partiranno i lavori per la realizzazione del percorso pedonale panoramico del Tracciolino: un percorso attrezzato che misurerà circa un chilometro.

L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini un percorso sicuro, agevole e funzionale in un’area molto frequentata”.

Sicuro, perchè sarà realizzato un tragitto dedicato esclusivamente ai pedoni.

Agevole perché sarà separato dal percorso carrabile ed adeguatamente illuminato. Funzionale perché oltre alla passeggiata si prevedono attrezzature per lo sport e sedute lungo il percorso, per sostare ed ammirare il panorama anche mediante utilizzo di attrezzature per l’osservazione paesaggistica e astronomica.

Sottolinea il Sindaco Giordano:

“Il progetto rientra nell’ambito di un importante accordo contrattuale stipulato con la società Cava Fabio che restituirà benefici rilevanti per la nostra comunità sia sul piano ambientale sia sul piano economico”.

Il contratto con l’azienda ha ad oggetto la concessione di un’area comunale attigua alla cava privata già in attività. L’azienda, previa autorizzazione regionale, avrà la possibilità di estrarre 600.000 mc di inerti, con l’obbligo di mettere in atto un progetto che garantirà una migliore e corretta rinaturalizzazione anche del fronte della montagna già in utilizzo da diversi decenni.

Il Comune di Vietri di Potenza a sua volta otterrà dall’azienda una controprestazione di € 800.000,00 (in due rate da € 400.000,00 entro un anno dall’autorizzazione regionale) oltre alla realizzazione del percorso pedonale fitness naturalistico del Tracciolino, del valore di € 650.000,00.

Si tratta di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato capace di garantire lavoro all’azienda (e agli operai), una valida mitigazione dell’impatto ambientale già presente e un evidente vantaggio per la comunità sia in termini di sicurezza e di vivibilità (percorso pedonale) sia in termini economici”.

Il progetto esecutivo sarà definito nelle prossime settimane.a

