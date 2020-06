Potenza: pronta una mozione per favorire la ripresa di queste attività produttive. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Gruppo Consiliare Idea di Potenza:

“Il Gruppo Consiliare di Idea al comune di Potenza, ripresenterà al prossimo consiglio comunale la mozione relativa alle Linee guida per l’adozione di provvedimenti nella FASE 2 e FASE 3 con lo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, in particolar modo quelle dedite alla somministrazione di bevande e/o alimenti, delle attività di promozione dello sport e dei cosiddetti ‘centri estivi’.

Tale Mozione, vorremmo precisare, era stata già presentata e poi ritirata dal capogruppo della lega, cofirmatario della stessa, senza una sostanziale motivazione politica, ma per una presunzione di mancato coinvolgimento da parte di qualcuno.

Tutto questo, aggiungiamo, a seguito di una ingiustificata sospensione dei lavori consiliari, già di per se farraginosi, dato lo svolgimento da remoto.

Precisiamo che a nessuno è precluso sottoscrivere Mozioni, Interrogazioni o interpellanze, soprattutto quando si fa parte dello stesso schieramento, ma qualcuno dovrebbe rispettare l’autonomia di azione dei singoli consiglieri e la dignità politica dei gruppi consiliari e dei partiti.

Oltretutto si dovrebbe avere la sensibilità, come politici e come uomini, di rispettare il lavoro altrui.

Confidiamo che nella seduta del prossimo consiglio comunale venga accolta la mozione sopracitata, a cui apporteremo delle modifiche che già avevano concordato con l’assessora Sagarese, in vista del bando che sta per essere emanato dal suo assessorato.

Mozione che siamo certi verrà sottoscritta non solo dalla lega e dalla lista civica del sindaco che hanno contributo alla stesura, ma dall’intera maggioranza, che saprà apprezzare il lavoro svolto in favore delle attività produttive e non solo della nostra città.

Confidiamo inoltre che il prossimo consiglio comunale si svolga secondo le liturgie della politica, seguendo alla lettera regolamenti e norme di funzionamento, e non secondo i bisogni personali dei singoli consiglieri.

La politica è una cosa seria.

E lo è quando essa viene svolta come Servizio civile e impegno sociale.

Non come un modo per acquisire postazione di potere o costruirsi carriere politiche”.

