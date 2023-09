Potenza protagonista nelle Giornate Europee del Patrimonio! Ecco l’iniziativa

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 l’Archivio di Stato di Potenza è lieto di invitare la cittadina all’incontro che si terrà il giorno 23 corrente mese alle ore 16.30 nella sala conferenze dell’Istituto in Via N. Sauro,1.

Il tema della manifestazione individuato quest’anno è Patrimonio InVita, a tal proposito L’Archivio di Stato ha scelto di raccontare le pratiche di conservazione e gli interventi dei professionisti del restauro che vengono messi in campo per garantire la buona conservazione e fruizione del materiale archivistico e librario.

Interverranno:

la dottoressa Luigina Tomay (Segretario regionale del MIC per la Basilicata e Soprindente SABAP-BAS);

il dottor Mauro Livraga (soprintendente SAB-BAS), dottor Luigi Catalani (direttore BN-PZ);

la dottoressa Maria Carmela Benedetto (direttrice ASPZ);

il dottor Gregorio Angelini (già direttore generale del MIC);

l’Ingegner Maurizio De Fino (amministratore Società SPIX-ITALIA).

Modera il professor Donato Verrastro (docente UNIBAS).

Intermezzo musicale a cura dell’Associazione Arpa Viggianese con Martina De Gregorio e Francesca Stella accompagnate dalla vice presidente Maria Lucia Marsicovetere.

Di seguito la locandina con i dettagli.

