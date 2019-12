A Potenza e provincia forte vento, alberi caduti e pezzi di tegole in strada! Le foto

Tanti i disagi provocati dal maltempo a Potenza e a provincia.

Resta attiva per la giornata di oggi l’allerta meteo sulla Basilicata della Protezione Civile.

Come anticipato, a causa del forte vento che sta interessando la nostra Città e tutta la regione, molti alberi sono caduti.

A Potenza tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco, al lavoro da ieri e questa notte per eliminare gli alberi pericolanti e quelli caduti sulle carreggiate.

I Vigili hanno provveduto a liberare Via Vaccaro, via Mazzini, via Siracusa e via dei Mille (quest’ultima spesso teatro anche di diversi allagamenti).

Rami anche in contrada Serra.

Varie le urgenze anche nella provincia.

Ad esempio, vari gli alberi caduti a Melfi e Rionero.

A Venosa nella notte si è verificata la caduta di un albero e la villa comunale è stata chiusa per motivi di sicurezza e per permettere i lavori di rimozione.

A Lavello il forte vento ha compromesso alcuni tratti della circolazione stradale, con alberi caduti anche in villa.

Situazione peggiore nelle strade di campagna dove la Protezione Civile si è adoperata per rimuovere gli ostacoli.

La spazzatrice ha lavorato per garantire sicurezza e per pulire le strade da rami e detriti.

Presenti infatti anche alcuni pezzi di tegole in strada.

Alberi caduti anche a Latronico.

Si lavora per garantire la sicurezza dei cittadini.

Queste alcune foto delle zone interessate.