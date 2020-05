Potenza: questa scuola aiuta i ragazzi a progettare il loro futuro! Ecco i dettagli dell’iniziativa

Il futuro è incerto e sfuggente come non mai in questi ultimi mesi, sia in campo lavorativo che sociale, ma le strategie da adottare per individuare il percorso universitario restano necessarie ed opportune per ogni studente.

A questo scopo, nei giorni scorsi, lo psicologo dell’orientamento, prof. Corrado Arrigoni, ha tenuto un incontro online con un gruppo di studenti delle classi quarte e quinte del Liceo “Pier Paolo Pasolini”.

Una formazione patrocinata da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti con studi design a Roma e Milano, accademia che si occupa a 360 gradi di creatività in tutte le sue forme ed applicazioni negli ambiti della moda, grafica, media e set design, fashion e visual art.

L’incontro di orientamento, fortemente voluto dal prof. Antonio Bonelli (coordinatore dell’orientamento in uscita del “Liceo Pasolini” e animatore digitale della scuola) e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof. Giovanni Latrofa, ha parlato delle strategie e degli strumenti che offrono l’opportunità di fare la differenza negli studi e poi nell’ambito lavorativo.

Competenze trasversali nel mondo del lavoro, gestione del tempo, attitudini contenute nei comportamenti, capacità relazionali, competenze tecniche: questo e tanto altro nel corso della lezione di orientamento tenuta con i ragazzi del “Pasolini”.

Arrigoni, psicologo del lavoro nato a Como, formatore, life & executive coach, si occupa di valutazione, orientamento e sviluppo delle persone all’interno dei processi di cambiamento nelle organizzazioni e nella vita.

Nel corso dei suoi incontri in rete, negli ultimi mesi, anche a causa della pandemia, Arrigoni ha discusso on line con centinaia di studenti italiani ma anche con manager alle prese con problematiche di ogni tipo.

Ha spiegato Arrigoni:

“La vita va scelta, non è lei che deve scegliere noi, e per sceglierla bisogna impegnarsi sodo e fare sacrifici in ogni ambito.

Gli studenti hanno bisogno di strumenti per ottimizzare la decisione relativa al proprio percorso di laurea, riducendo il margine di errore perché alla base di ogni scelta deve esserci una strategia ben precisa.

Prima della strategia e della conquista del sapere vero e proprio, bisogna mettere in campo degli strumenti specifici che ci accompagnano verso l’acquisizione del sapere”.

Dal dibattito con gli studenti è mersa l’importanza di assumere informazioni e ottimizzare il tempo per aumentare la qualità e la portata della scelta universitaria.

Strumenti quali internet, la rete di conoscenze di chi ha maturato già esperienze, la visita e la frequentazione fisica di eventi e lezioni che le università offrono, possono essere strumenti molto utili in questa decisione.

Ha aggionto Arrigoni:

«Dopo essersi attrezzati con gli strumenti, bisogna costruirsi una organizzazione e una strategia per tirar fuori il proprio talento comprendendo che, se necessario, non bisogna avere paura di cambiare”.

