Potenza: questo torrente della provincia ha bisogno di manutenzione! Ecco i dettagli

L’assessore all’Ambiente Gianni Rosa, accompagnato dal direttore generale Giuseppe Galante e dai tecnici della task force per gli interventi sui corsi d’acqua, terrà domattina un sopralluogo lungo il torrente “Racanello” affluente del Fiume Agri, nel territorio di San Chirico Raparo (PZ).

Nel corso del sopralluogo saranno illustrati i quattro interventi di officiosità programmati e in corso di progettazione e si farà un punto stampa, insieme all’impresa aggiudicataria, dell’intervento affidato.

L’intervento rientra tra le procedure messe in campo dalla Regione per ripristinare l’officiosità dei fiumi e assicurare, a costo zero per la Regione, l’impiego dei forestali nelle operazioni di manutenzione degli alvei.a

