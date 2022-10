Potenza: riaperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico. Ecco i dettagli

Il comune di Potenza comunica che dal 14 al 21 ottobre 2022 sono riaperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado per l’anno scolastico 2022/2023 per un totale di n. 82 posti disponibili.

La richiesta d’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on line sulla piattaforma digitale predisposta dall’Amministrazione Comunale e raggiungibile all’indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201710&areaAttiva=6,

compilando il format per il caricamento della richiesta in ogni sua parte.

L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente disponendo dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Le istanze pervenute con altre modalità sono da considerarsi nulle.

Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0971/415119-705 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 o via e-mail all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.ita

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)