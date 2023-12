Potenza, Servizio trasporto scolastico: ecco fino a quanto è possibile pagare la prima rata

Resi noti gli importi totali della prima rata (mesi di settembre – ottobre – novembre – dicembre 2023) per la fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023-2024, che vanno corrisposti dal 20 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024, secondo la tariffa attribuita in ragione della fascia ISEE di appartenenza, come da prospetti:

1 – Importi utenti 1° Avviso (tipologia di viaggio: Andata e Ritorno 6 giorni a settimana):

Gli importi sopra indicati sono ridotti del 50% in caso di:

– tipologia di viaggio di sola Andata o solo Ritorno;

– 2° figlio o ulteriore che utilizza il servizio; – utilizzo del servizio da 3 a 5 giorni a settimana.

2 – Importi utenti 2° Avviso (riapertura termini iscrizione) (tipologia di viaggio: Andata e Ritorno 6 giorni a settimana):

Gli importi sopra indicati sono ridotti del 50% in caso di: – tipologia di viaggio di sola Andata o solo Ritorno; – 2° figlio o ulteriore che utilizza il servizio; – utilizzo del servizio da 3 a 5 giorni a settimana.

Le modalità di pagamento degli importi sono esclusivamente le seguenti:

1- C.C.P. N. 00232850 a favore del Comune di Potenza – RISORSA 3031 2- Conto Banco Posta: IBAN IT92 U076 0104 2000 0000 0232 850 Comune di Potenza Servizio Tesoreria

Per entrambe le modalità è necessario indicare:

causale: 1^ rata Trasporto Scolastico a. s. 2023-2024; nome e cognome alunno; n. domanda iscrizione; scuola frequentata; n. linea scuolabus.

Copia della attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a: trasportoscolastico@comune.potenza.it o tramite PEC a: protocollo@pec.comune.potenza.it entro e non oltre il 23 gennaio 2024.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati si procederà al recupero di quanto dovuto, anche con azione legale a seguito di sollecito infruttuoso.

I pagamenti devono essere effettuati separatamente per ogni utente del servizio. In caso di discordanza tra gli importi versati e quelli effettivamente dovuti, secondo quanto risulta agli atti dell’Ufficio, si procederà con successiva regolarizzazione.

Esclusivamente agli utenti per i quali è stata comunicata la rinuncia al servizio, gli importi di pagamento saranno comunicati tramite posta elettronica.

Informazioni dal lunedì al venerdì al numero 0971/415119-705 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 o all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.it

Il Responsabile del procedimento è l’ingegner Enrico Laguardia.

Per quanto qui non specificato, si rinvia al vigente “Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico” all’indirizzo: https://www.comune.potenza.it/?p=17474