Potenza, servizio trasporto scolastico: queste le ultime notizie sulla certificazione da presentare

L’ufficio Istruzione comunale, dell’Unità di Direzione ‘Servizi alla persona’, relativamente all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado per l’anno scolastico 2023-2024, comunica che, gli utenti del servizio che intendono usufruire per l’anno 2024 delle agevolazioni tariffarie previste, in funzione della situazione I.S.E.E., sono tenuti a presentare la nuova certificazione I.S.E.E. relativa all’anno 2024, pena la decadenza dalle agevolazioni, entro il 31 gennaio 2024.

Oltre tale termine, gli utenti che non avranno presentato tale certificazione saranno assegnati alla fascia massima di pagamento (9^) per il resto dell’anno scolastico 2023-2024.

La nuova certificazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.it

Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare i numeri telefonici: 0971/415119 – 705 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì, o via e-mail all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.it .