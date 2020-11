Potenza si illumina di arancione per dire “No” alla violenza contro le donne!

Mercoledì 25 Novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessora alle Pari Opportunità, Vittoria Rotunno, ha aderito all’invito dello Zonta International club di Potenza, Presidente Donatella Cutro, che, insieme a tutti i Club Zonta del mondo, sostiene la campagna “Zonta Says NO to Violence Against Women”.

Il Palazzo comunale in piazza Matteotti, a partire dalle ore 17:30, si illuminerà di arancione, colore simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il 25 Novembre è innanzitutto un momento di riflessione e di rinnovato impegno per e con le donne, ancora protagoniste di condizioni di impari opportunità.

Il Comune di Potenza fa sua la battaglia dello Zonta International Club di Potenza per ottenere quel cambiamento culturale, cui tutti dobbiamo collaborare, donne e uomini, cambiamento in cui si auspica possano farsi rapidi e significativi passi avanti nel riconoscimento e nella tutela dei diritti di tutti.

Persiste, purtroppo, il divario retributivo nel privato, persiste il basso numero di donne in posti dirigenziali, persiste la tendenza da parte delle donne, tendenza determinata da condizionamenti culturali e da concreta disparità di opportunità, a non intraprendere professioni STEM, persiste nella società la pratica di una lingua ancora, consapevolmente o meno, declinata al maschile, persiste e si aggrava, soprattutto, il terribile fenomeno del femminicidio.a

