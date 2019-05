Potenza: sopralluogo in questo ospedale della provincia

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali, Rocco Leone, negli ospedali della Basilicata.

Negli ospedali di Chiaromonte e Stigliano, accompagnato dai sindaci Valentina Viola e Francesco Micucci, oltre che dai loro colleghi dei Comuni del comprensorio, ha avuto modo di confrontarsi con medici, infermieri, rappresentanti delle associazioni del territorio e pazienti.

Presente anche l’assessore regionale alle Attività produttive e primo cittadino di Francavilla, Francesco Cupparo.

Ha detto l’assessore Leone:

“Pur consapevoli della limitatezza delle risorse economiche, intendiamo profondere ogni sforzo possibile per valorizzare le strutture sanitarie dislocate sul territorio, al fine di assicurare assistenza e cure ai pazienti, non solo nei centri urbani più grandi, restituendo una maggiore dignità professionale ai medici e al personale sanitario che ogni giorno operano per garantire il diritto alla salute dei cittadini lucani.

Il calore umano che mi sta circondando, assieme ai tanti suggerimenti registrati nel corso delle recenti visite, conferma il desiderio di coinvolgimento e partecipazione degli addetti ai lavori e dei pazienti nei processi decisionali e consegna al governo regionale una grande responsabilità”.