A Potenza il Generale di Corpo d’Armata per incontrare il personale della Guardia di Finanza

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, è giunto Potenza per una visita presso le sedi del Comando Regionale Basilicata e del Comando Provinciale di Potenza, per incontrare il personale ed effettuare un’analisi delle attività di servizio svolte ed in corso.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Antonio De Nisi e dal Comandante Provinciale di Potenza, Colonnello t.ISSMI Francesco Gazzani, ha incontrato un’aliquota di personale in servizio e in congedo, nonché i delegati dell’Organo di Base della rappresentanza militare.

Il Comandante Regionale, nel corso di apposito briefing, ha illustrato i risultati conseguiti, le maggiori attività di servizio in corso di esecuzione, inerenti le specifiche funzioni di polizia economico-finanziaria svolte sul territorio lucano, nonché i principali aspetti afferenti alla situazione del personale e della logistica.

Nell’occasione, particolare attenzione è stata altresì rivolta alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Contabile e con le Autorità di Governo, evidenziando le proficue sinergie istituzionali fondamentali per il perseguimento della legalità economico – finanziaria.

Il Generale Gibilaro, dopo aver preso cognizione delle più significative attività di servizio in corso, ha inteso esprimere a tutti i finanzieri lucani il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei diversi comparti della missione istituzionale affidata al Corpo.

Nel capoluogo lucano, il Comandante dell’Italia Meridionale ha inoltre incontrato alcune delle massime Autorità governative e giudiziarie, con le quali si è intrattenuto sulle tematiche di comune interesse