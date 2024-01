Potenza tra le città presenti all’evento più partecipato che promuove il movimento e il benessere dei cittadini! I dettagli

Martedì 16 gennaio, alle ore 16, presso il Palazzo della Cultura del Comune di Potenza, alla presenza del Sindaco di Potenza Mario Guarente, dell’Assessore al Bilancio e allo Sport Giammarco Blasi, del Presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara e del coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione programmatico tra Fondazione Sportcity e Amministrazione Comunale di Potenza.

Nello specifico, con la sigla dell’accordo il Comune di Potenza diventerà una delle città italiane che il 22 settembre parteciperà alla quarta edizione dello Sportcity Day, il più partecipato evento d’Italia che promuove il movimento e il benessere dei cittadini e sarà presente con i propri rappresentanti istituzionali alla seconda edizione dello Sporticity Meeting, gli “stati generali” sul benessere, qualità della vita e felicità, che si svolgerà a Pietrasanta (Lucca) il 23 e 24 marzo.

Nei termini dell’accordo ci sarà spazio anche per lo sviluppo di una serie di studi e ricerche, elaborati dagli esperti della Fondazione Sportcity e da noti istituti di ricerca nazionali, che riguarderanno la pratica sportiva diffusa e la cultura del movimento, utili come parametro e riferimento per consentire alla Città di Potenza di trasformarsi nei prossimi anni un città sempre più a trazione sportiva.