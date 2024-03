Potenza, un progetto di inclusione delle persone disabili: ecco quando l’evento di presentazione

Si svolgerà venerdì prossimo, 8 marzo, a Potenza la conferenza stampa di presentazione del progetto di inclusione delle persone disabili “Una regione per tutti”.

L’iniziativa avrà luogo alle ore 16,00 nei pressi del ponte pedonale di via della Fisica.

Saranno presenti:

il coordinatore regionale di Volt Basilicata e candidato presidente, Eustachio Follia,

il coordinatore del Potentino, Domenico Corniola,

rappresentanti del DisabiliTeam che ha contribuito alla elaborazione della policy.

Afferma Eustachio Follia:

“Abbiamo voluto promuovere un approccio di inclusione e integrazione che accoglie le istanze della comunità disabile, insieme ai loro cari e a quanti si sentano loro alleati.

Per immaginare una società davvero inclusiva, abbiamo voluto anche fare uno sforzo per comprendere tutte le opportunità di una comunità in salute, pensando ad una regione, con i suoi paesi e le sue attività, pienamente accessibili e che in fin dei conti conviene a tutti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.