Potenza: vittoria per il pilota Carmelo Coviello al Campionato Italiano di Formula Challenge ACI SPORT ospitato per la prima volta in città! Complimenti

Una splendida giornata di sole, di grande agonismo e incorniciata dal pienone di pubblico che resterà nella storia del motorsport: la città di Potenza ha ospitato per la prima volta il Campionato Italiano Formula Challenge ACI SPORT che oggi ha fatto tappa su un inedito ed impegnativo percorso urbano ricavato su viale Unicef in una location e un’ambientazione tipiche delle corse su circuito.

A vincere il 7° Trofeo “Città di Potenza Policoro Village-Mare e Motori” organizzato dalla scuderia Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Potenza, è stato il pilota di casa Carmelo Coviello, perfetto conoscitore del tracciato al volante della sua Osella PA21 1600, con il tempo complessivo frutto delle due migliori prestazioni sulle tre manche disputate di 8’15″97.

“Sono felicissimo di questo importante successo e di aver reso onore alla mia città- ha dichiarato il driver portacolori della scuderia Progetto Corsa- il percorso è veloce, entusiasmante e oggi è stata una grande giornata di sport”.

Il “barbiere volante”, come primo classificato tra i piloti locali, ha anche vinto il primo Memorial dedicato a Francesco Solimena, ex presidente dell’Automobile Club Potenza e storico grande protagonista del motorismo lucano.

Con una autentica zampata finale ovvero il best time di classe 1400 sfoderato in gara 3 (4’21″33), il campione italiano Donato Argese (Scuderia Fasano Corse) ha strappato il secondo piazzamento assoluto al volante della Radical SR4 Suzuki dalle mani del rivale Giuseppe Palumbo. Il driver della scuderia Vesuvio su Chiavenuto Suzuki, si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio.

Il compagno di squadra Romeo Cioffi conduttore su Radical Prosport è quarto, davanti a due minibolidi kartcross Yacar 600 del gruppo Vst, dominato dal leccese della Casarano Rally Team Nicolò Pezzuto subito seguito da Lorenzo Mansueto, della New Apulia Corse. La spettacolare Formula Renault Suzuki E2SS di Berardino Vaccaro è settima assoluta.

A completamento della top ten figurano altri due kart cross, con a bordo Francesco Aragona ed Angelo Lucia (Gretaracing), e il pilota lucano Lorenzo Mossucca (MM Racing), primo in E1 Italia su Peugeot 106 1600.

Tra le silhouette si è imposto il pilota della Policoro Corse Domenico Caputo, al volante di una Fiat X19 Suzuki mentre lo Speciale Slalom è stata appannaggio di Roberto Telesca, su Fiat 127.

Nel Gruppo N, il più numeroso presente nella sfida organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport, il mattatore è il lucano Niki Icuchi (Peugeot 106 1.6).

Tra le vetture “stradali” Giovanni Giuliani ha vinto in Racing Start con Citroen Saxo Vts, e Stefano Caivano con stessa vettura ma in versione RS Plus.

In solitaria, il presidente della Tramonti Corse Pietro Giordano ha portato a casa la coppa riservata alle bicilindriche. Tra gli Under 23, il successo è andato al monopolitano Francesco Rollo, su Radical SR4, a cui è stata anche consegnata la targa dedicata a Nicola Maitilasso, pilota di casa scomparso alcuni anni fa.

Prima, tra le dame, la lucerina figlia d’arte Filomena Palumbo, con la vettura di famiglia Viali 1000.

La manifestazione, valida anche per il 21° Challenge CPB (Campania Puglia Basilicata), ha allargato la partecipazione ad una nuova prova Turistica Sperimentale Formula Challenge, con velocità imposta non superiore a 40 Km/h, alla quale hanno preso parte ben 21 vetture e vinta dalla Fiat Barchetta 1.800 di Giovanni Bernardini, per i colori dell’Historic Club Lupi della Lucania, davanti a Domenico Campilongo, su Fiat 124 Abarth Rally, e Lorenzo Vignola, su Alfa GTV 916.

(Foto copertina: Pasquale Salcuni).