Potenza, zone critiche per la raccolta rifiuti: “duro colpo all’immagine e alla dignità della città”. I dettagli

Sostengono in una nota congiunta i consiglieri di centrosinistra Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca:

“L’emergenza sanitaria legata alla pandemia continua ad occupare (purtroppo) buona parte della cronaca che riguarda la nostra città.

Nonostante questo, vi sono altre questioni centrali della vita amministrativa del comune che non possono più essere sottovalutate dalla maggioranza di destra.

Una di queste è certamente la raccolta dei rifiuti , soprattutto per quanto riguarda alcune aree periferiche della città.

A questo proposito, nonostante le rassicurazioni (al momento prive di effetti concreti) dell’assessore Galella, continuano a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini.

Le situazioni maggiormente critiche riguardano, il quartiere di Bucaletto, Macchia Romana, Via Dragonara e Via delle Mattine.

All’interno di queste zone della città persiste una situazione di degrado, rifiuti ammassati, cassonetti pieni e cittadini residenti oramai in preda alla disperazione dopo aver segnalato ripetutamente la vicenda all’assessore competente e all’ACTA.

Nemmeno un’interrogazione, del 12 Marzo scorso, a firma di tutti i gruppi consiliari di centrosinistra ha sortito l’effetto di sensibilizzare gli amministratori rispetto al necessario ripristino del decoro urbano all’interno delle aree sopracitate.

Prendiamo atto del fatto che l’Amministrazione del ‘Cambierà Tutto’ è quella che costringe i potentini a vivere in mezzo all’immondizia.

L’ennesimo duro colpo all’immagine e alla dignità della città di Potenza.

Per quanto ci riguarda, continueremo ad adoperarci in ogni sede per combattere questo degrado amministrativo”.

