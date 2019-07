Rifiuti a Potenza: ancora multe della Polizia

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, allo scopo di prevenire il fenomeno dell’abbandono e del conferimento irregolare.

Su 72 utenti controllati la settimana scorsa, 7 sono stati sanzionati, perché ritenuti irregolari.

Ciò dimostra che la campagna di sensibilizzazione e controllo condotta da quattro ispettori divisi in due pattuglie in servizio mattina e pomeriggio, operanti in borghese e su auto non aventi insegne della Polizia locale, produce i suoi effetti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni a benefico dell’intera collettività e di tutti i cittadini, per la verità la maggior parte, che osservano diligentemente le norme per il corretto conferimento dei rifiuti.