“Scomparso il caro Ciccio Bulfaro, già Sindaco di Senise”. Le parole di cordoglio

Con profonda commozione apprendo della scomparsa del caro Ciccio Bulfaro, già Sindaco di Senise negli anni ottanta e novanta.

La comunità senisese ne apprezzò impegno e capacità amministrative in particolare negli anni dell’emergenza causata dalla frana di Senise ed il protagonismo per lo sviluppo dell’intera area, una passione ed un impegno che incrociarono una stagione difficile per la politica.

Alla sua famiglia giungano i sentimenti di vicinanza e le più sentite condoglianze per la grave perdita.

Queste le parole di cordoglio del Vice Presidente del consiglio regionale Angelo Chiorazzo per la scomparsa di Ciccio Bulfaro.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la triste perdita.