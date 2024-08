Basilicata: sta per partire la Randonnée Parco del Vulture, la manifestazione ciclistica che attraverserà questi comuni. Ecco tutti i dettagli

Mancano poco più di 15 giorni al via della seconda edizione della Randonnée Parco del Vulture organizzata dalla ASD Vultour Bike, una manifestazione ciclistica che interesserà quasi tutti i comuni del Vulture.

Partendo da Melfi, i percorsi di 100 e 200km, valevoli come prova del campionato AUDAX 2024, del RandoTour Basilicata e del Rando Tour Magna Grecia, si snoderanno attraversando Monticchio Laghi, Atella, San Fele, Sant’Ilario, Filiano, Lagopesole, Rionero, Ripacandida, Venosa, Lavello e Rapolla.

Un evento che ha l’intento di promuovere le bellezze naturalistiche e i borghi del Parco del Vulture attraverso il ciclismo e questa disciplina, la Randonnée sempre più in crescita.

Tante le associazioni e le aziende locali coinvolte nel progetto ci dice il presidente della Vultour Bike Giuseppe Mazzucca che aggiunge:

“La Randonnée Parco del Vulture è una linea che congiunge e mette in rete tutti i comuni del Parco del Vulture, un’occasione per associazioni, amministrazioni locali e privati di mettere in mostra la nostra capacità di fare squadra e di mostrare le bellezze dei nostri luoghi”.

Tra le tante associazioni coinvolte c’è Pro-Muovere San Fele, La speranza nel sorriso di Sofia di Venosa, Straw and Hay di Filiano, NaturAvventura, gli Scout di Lavello.

Un evento sportivo che quest’anno riveste un’importanza speciale diventando anche Memorial per ricordare il tesserato della Vultour Bike Enzo Mansi scomparso quest’anno in un incidente durante una gara ciclistica in Molise.

Appuntamento quindi all’otto Settembre con partenza dal Palasport di Melfi, tutte le info sulla pagina Facebook VultourBike.

Ecco i dettagli della gara.