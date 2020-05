Stasera Atto di Affidamento dell’Italia a Maria: “La Chiesa affida alla Madonna le persone messe a dura prova dall’emergenza”

Stasera alle ore 21:00, dalla Basilica di S. Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona e nella provincia di Bergamo), ci sarà l’atto di Affidamento dell’Italia alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza.

Come si legge sul Sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana:

“La Chiesa affida alla Madonna i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti e prega per i lavoratori, messi a dura prova dall’emergenza”.

L’idea, come spiega il card. Gualtiero Bassetti (arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei) è venuta nel momento in cui:

“Ho ricevuto più di trecento lettere piene di amore e di devozione nei confronti della Vergine Maria in cui si chiedeva perché non dedicare al Cuore Immacolato di Maria la nostra nazione, le persone che soffrono per questa epidemia, tutti coloro che lavorano negli ospedali e che devono occuparsi del loro prossimo”.

Il momento di preghiera con l’Atto di Affidamento è trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu Radio.a

