Stellantis di Melfi: “attività produttiva sospesa”. Queste le ultime notizie

“Per mancato rifornimento di materiali, l’attività produttiva nello stabilimento automobilistico Stellantis di Melfi sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 22.00 di oggi“.

E’ quanto fa sapere l’Ugl metalmeccanici di Basilicata.

A tal proposito il sindacato, come fa sapere in una nota:

“Ha rinnovato la richiesta alla Regione Basilicata e a Confindustria di convocare con urgenza il tavolo Automotive Stellantis, per dare seguito agli impegni assunti il 27 settembre 2023, affinché si mettano in campo azioni oggi necessarie per garantire prospettive industriali e occupazionali in tutta l’area industriale di Melfi, per i lavoratori dell’indotto, della logistica e dello stabilimento.

La riorganizzazione in atto nello stabilimento Stellantis e più complessivamente all’interno dell’area industriale di San Nicola di Melfi, per l’Ugl e l’Ugl Metalmeccanici Basilicata, sta determinando la possibile riduzione dei livelli occupazionali a partire dal comparto della logistica.

Ne è esempio quanto sta accadendo nell’appalto FDM/LAS, in cui sono impiegati circa 100 lavoratori che rischiano di perdere l’occupazione proprio a causa della transizione in atto.

Pertanto ritengono urgente porre in essere ogni azione utile affinché la transizione non colpisca i lavoratori e chiediamo urgentemente la convocazione del tavolo regionale dell’automotive, anche alla luce dei prossimi tavoli ministeriali convocati dal ministro nei mesi di gennaio e febbraio e mettiamo al centro della richiesta una serie di azioni per garantire le prospettive industriali e occupazionali in tutta l’area industriale”.

E’ quando dichiarano congiuntamente il Segretario Regionale Ugl Basilicata Metalmeccanici, Florence Costanzo e, Giuseppe Palumbo Segretario provinciale della Federazione Ugl.