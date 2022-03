Stellantis Melfi: altri giorni di fermo! Ecco il comunicato dei sindacati

La mancanza di componenti, derivante dalla crisi dei semiconduttori, fa fermare ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Questa volta lo stop sarà di 9 giorni.

A questo proposito con un comunicato Fim e Uilm fanno sapere:

“L’azienda ha comunicato poco fa ai rappresentanti sindacali che l’attività lavorativa sarà sospesa dalle ore 6:00 di Sabato 19 Marzo alle ore 6:00 di Lunedì 28 Marzo”.

Si ricorda che FIM FIOM UILM FISMIC UGLM AQCF in un comunicato congiunto avevano già annunciato come l’azienda non potesse più procedere in un qualsiasi tipo di programmazione produttiva.

Inoltre Stellantis aveva fatto sapere in proposito:

“L’ipotesi di salita produttiva, annunciata nelle settimane scorse, al momento non è più percorribile e a partire dal 4 Aprile lo stabilimento passerà dagli attuali 17 turni a 15 turni, con un conseguente esubero giornaliero provvisorio di 1500 unità”.

