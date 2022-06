Su 25 atleti italiani convocata la nostra fiorettista lucana Francesca Palumbo a questi campionati europei! Complimenti

Diramate le convocazioni per i Campionati Europei Assoluti di scherma che si terranno ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 Giugno: nell’elenco dei 25 atleti convocati figura anche la fiorettista lucana Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare, selezionata dal commissario d’arma Stefano Cerioni.

Gli Europei Assoluti tornano tre anni dopo l’ultima volta quando, a Dusseldorf 2019, l’Italia conquistò 10 medaglie di cui due d’oro, due d’argento e sei di bronzo: Francesca Palumbo sarà in pedana venerdì 17 Giugno nella prova individuale e lunedì 20 Giugno nella gara a squadre assieme alle compagne Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi (riserva in Italia Erica Cipressa).

Francesca Palumbo, allenata dal Maestro Fabio Galli, quest’anno è stata terza in Coppa del Mondo a St. Maur.

Nel suo palmares figurano l’argento a squadre ai Mondiali di Budapest nel 2019 ed il bronzo a squadre agli Europei di Dusseldorf nello stesso anno più due secondi posti ai Campionati Italiani Assoluti nel 2018 e nel 2019.