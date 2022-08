Su Potenza in arrivo temporali con temperature in picchiata! Ecco le previsioni aggiornate

Cattive notizie per chi sperava, per la prossima settimana, in un ritorno a giornate piene di sole su Potenza.

La circolazione di bassa pressione presente sui Balcani continua a interessare anche la Basilicata apportando annuvolamenti irregolari al pomeriggio sui rilievi e temporali su Basilicata tirrenica a Appennino.

Che tempo ci aspetta, quindi, su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 22 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 15°C.

Martedì 23 Agosto, invece, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

