Terza e ultima serata per il Pignola in Blues! Ecco chi salirà sul palco

Domenica 23 Luglio terza e ultima serata della XXVII edizione del Pignola in Blues.

Chiuderanno la kermesse The Crowsroads e Popa Chubby.

The Crowsroads sono un duo folk-rock-blues italiano formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce), rispettivamente classe ’94 e ’98.

Vincitori dell’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 e rappresentanti ufficiali dell’Italia alla 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 di Chorzów (Polonia), il loro sound inizia con una chitarra, un’armonica e due voci e muove verso direzioni inaspettate: l’armonica, da semplice strumento solistico, diventa una vera “orchestra” che produce innumerevoli ritmi e tappeti sonori; la chitarra, lavorando in sinergia, sorregge il brano dalle fondamenta e ne regola le dinamiche; le armonie vocali, da sempre protagoniste delle loro performance, fanno il resto, potendo contare sulla presenza di due voci tanto diverse ma capaci di fondersi alla perfezione.

The Crowsroads amano condividere questi momenti con amici musicisti da tempo al loro fianco: nei concerti il duo può anche diventare un trio, ed è con questa formazione che il pubblico li ascolterà a Pignola.

Chiuderà il cartellone 2023 Popa Chubby, una figura imponente con la testa rasata, le braccia tatuate, il pizzetto e uno stile di performance che descrive come “gli Stooges incontrano Buddy Guy, i Motörhead incontrano Muddy Waters e Jimi Hendrix incontra Robert Johnson”.

Popa Chubby è un personaggio accattivante, una delle figure più popolari del genere, molto più in Europa che negli states. Cresciuto nel quartiere newyorkese del Queens con i nonni italiani, ha iniziato suonando la batteria e solo in seguito si è dedicato alla chitarra suonando blues ed heavy metal.

La carriera solista inizia nel 1992, quando vince un concorso per nuovi talenti in cui si afferma come “Best New Artist” e conquista la possibilità di aprire i concerti di James Brown e Chuck Berry.

Questo musicista è una realtà del genere blues rock e lo dimostra con “Hit the high hard one”, l’album live che lo conferma protagonista assoluto della chitarra degli anni Novanta.

Oggi Popa Chubby è uno degli artisti più rappresentativi e carismatici del blues mondiale, innovandone il linguaggio e contaminandolo con generi più moderni.

