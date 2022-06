Tito: “L’efficientamento energetico degli edifici assume un ruolo centrale nella pianificazione degli interventi di miglioramento del patrimonio pubblico”. I dettagli

Si è tenuto oggi pomeriggio, Lunedì 13 Giugno 2022, nella sala conferenze dell’Area della Ricerca Cnr di Tito Scalo, la conferenza finale del progetto “PrioritEE PLUS”, che ha come obiettivo principale il miglioramento, attraverso la cooperazione internazionale, delle capacità delle autorità pubbliche nella gestione energetica del patrimonio edilizio e della pianificazione energetica sostenibile su scala locale.

Ad intervenire per un saluto istituzionale è stato invitato il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone che ha dichiarato:

“L’efficientamento energetico degli edifici, anche per le più recenti dinamiche legate all’aumento dei costi energetici e l’impatto che gli stessi hanno sugli equilibri di bilancio degli enti, assume un ruolo centrale nella pianificazione degli interventi di miglioramento del patrimonio pubblico.

La definizione di strumenti di analisi che supportino i decisori locali nell’orientare gli investimenti pubblici in materia di efficientamento energetico secondo scale di priorità diventa fondamentale per ottimizzare le limitate risorse finanziarie a disposizione del sistema degli enti locali.

Il Comune di Tito dal 2014 sta realizzando diversi interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico sul proprio patrimonio immobiliare, con particolare riferimento agli edifici adibiti ad uso scolastico, e la costruzione di nuovi edifici Nzeb (Nearly Zero Energy Building).

Una mirata pianificazione in linea con la strategia energetica comunale contenuta nel Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes), che può essere rafforzata e accompagnata dagli strumenti di efficienza energetica sviluppati nei progetti PrioritEE e PrioritEE PLUS.

Anche per queste ragioni, come Città di Tito, abbiamo inteso sottoscrivere il Memorandum per l’Efficienza Energetica negli edifici pubblici”.