Tito si sofferma su cosa significa oggi dedicare una Giornata alla Memoria delle vittime della Shoah. Ecco l’evento in programma

In occasione della Giornata della Memoria, l’APS Sotto il Castello presenta la VI edizione di Parole e Memoria – Lettura ad alta voce condivisa de La banalità del male – Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt, che si terrà Sabato, 27 Gennaio 2024, dalle ore 19:00 alle ore 20:00 presso la Villa della Costituzione in via Roma a Tito.

Parole e Memoria è uno strumento per esercitare e allenare la memoria, è un contenitore che si adatta e trasforma mantenendo fermo l’intento di leggere criticamente la realtà, non dimenticando cosa è stata la Storia del Novecento e cosa significa oggi dedicare una Giornata alla Memoria delle vittime della Shoah.

C’è un legame tra tutte le edizioni che Sotto il Castello ha organizzato: i libri come strumento di lavoro e di partenza.

A questo indirizzo https://sictito.wixsite.com/sottoilcastello/parole-e-memorie è possibile leggere quanto già realizzato.

L’edizione 2024 conclude l’anno finanziato dall’Otto per mille della Chiesa Valdese, in partenariato con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sez. di Potenza e il sostegno del Comune di Tito del progetto LETTURE AL TRAMONTO, progetto di promozione della lettura accessibile.

Sotto il Castello è un’APS operante sul territorio lucano dal 2014, organizza eventi, laboratori, mostre e promozione della lettura attraverso diverse modalità.

Nasce come strumento per la comunità, per raccontarsi e raccontare la realtà con occhio attento al locale, ma aperto al globale.

Sotto il Castello crede nella forza della formazione permanente e considera le differenze e la molteplicità di valori uno stimolo alla realizzazione della propria missione e, in quest’ottica, co-progetta e concretizza le proprie attività.

Ecco la locandina dell’evento.