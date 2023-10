Un’opportunità in più per le aziende lucane che commercializzano questi prodotti: ecco l’annuncio

Un’opportunità in più per le aziende lucane, grazie ai servizi del Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, a cui fa riferimento il Servizio etichettatura e sicurezza prodotti della Camera di commercio della Basilicata.

Spiega proprio la Camera di commercio della Basilicata:

“Da oggi, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, le imprese lucane potranno ricevere indicazioni più approfondite sull’etichettatura ambientale, grazie alla collaborazione con CONAI e il supporto in tema di certificazione alimentare con il contributo di Agroqualità.

Spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino:

‘Negli anni abbiamo coinvolto sempre più soggetti a livello nazionale per fornire alle imprese di tutta Italia il maggior numero di informazioni utili sui temi della sicurezza dei prodotti e dell’etichettatura alimentare e non alimentare, il tutto sempre gratuitamente.

Un ampio lavoro di sistema in grado di rispondere in tempi brevissimi anche ai quesiti più complessi, favorendo così una corretta applicazione delle norme da parte delle imprese e un mercato più trasparente a favore di tutti i consumatori’.

Dichiara Fabrizio Galliati, Presidente del Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino:

‘Lo strumento è completamente digitale ed è un progetto di sistema che coinvolge oltre 60 province italiane con modalità di semplificazione e integrazione dei servizi e con un’interfaccia moderna, molto gradita alle aziende alimentari e ai consumatori.

Il nostro impegno come sistema camerale è quello di offrire un Portale dove l’impresa possa ricevere informazioni pratiche di primo orientamento nel più breve tempo possibile e su diversi temi, potenziando così i servizi camerali già in essere o creandoli dove non risultino presenti’.

Il Portale riporta esempi di etichette di prodotti italiani, riferimenti normativi in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari, numerose FAQ e pillole formative, che verranno integrate anche con le informazioni relative alle nuove tematiche.

Le Camere mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici o pillole di approfondimento normativo.

Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti le imprese devono effettuare una registrazione gratuita, per poi accedere all’area riservata e inserire il quesito specifico.

Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

I contenuti sono accessibili a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile”.a

