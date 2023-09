Vietri di Potenza, addio a Mons. Francesco Parrella: bandiere a mezz’asta e lutto cittadino per l’ultimo saluto. I dettagli

A seguito della morte di Mons. Francesco Parrella, per decenni parroco di Vietri di Potenza, il sindaco avv. Christian Giordano e l’amministrazione comunale intendono testimoniare e ricordare anche in forma pubblica e istituzionale le doti umani, la Sua instancabile opera pastorale e il Suo impegno sociale profusi a beneficio della comunità nel corso dei tanti anni di ministero:

“Sicuri di interpretare il comune sentimento di cordoglio della cittadinanza per la grave perdita che ha colpito la comunità vietrese, nonché in segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari, per oggi 13 settembre è proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione del rito religioso che si terrà nella Chiesa del S.S. Salvatore a Caggiano alle ore 10.00, in segno di cordoglio per la sua scomparsa.

Si dispone l’esposizione della bandiera a mezz’asta presso la Sede Comunale e si invitano tutti gli esercizi commerciali e le imprese, a sospendere le proprie attività con l’abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali”.a

