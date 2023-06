A Lagonegro la Festa della Musica per il solstizio d’estate! Ecco i dettagli

Il 21 giugno prossimo tra le 720 città che festeggiano la 29a edizione della Festa della Musica ci sarà anche quest’anno Lagonegro, con il concerto della The Untouchable Band organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, al TEATRO IRIS, ore 21,15.

La Festa della Musica si terrà in tutta Italia il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, per sostenere l’importanza della cultura e della musica come veicoli di valore e condivisione all’interno della società italiana.

Si tratta di un evento che celebra ogni genere musicale e coinvolge attivamente scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e molte altre realtà culturali.

È una iniziativa dell’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica che vede la compartecipazione della Commissione Europea Rappresentanza Italiana, del Mic, del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il partenariato della Rai e la collaborazione della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Come ogni anno la Festa ha un suo filo conduttore.

Il tema dell’edizione 2023 della Festa “Vivi la vita!” dedica particolare attenzione all’ambiente, al ruolo socio-culturale della musica come fenomeno collettivo e alla sicurezza, temi centrali per l’UE.

Così il Maestro Pietro Cantisani, Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese:

“La musica è un linguaggio universale, la Festa della Musica è una importante esperienza collettiva che ci unisce, collega il lavoro di diffusione della cultura musicale che facciamo giorno per giorno qui in Basilicata, al lavoro di tanti altri che in Italia e in Europa credono nello stesso valore”.

Sono circa 25000 gli artisti coinvolti in questa grande festa europea: a Lagonegro i musicisti che saliranno sul palco del Teatro Iris sono ben dieci con la The Untouchable Band, guidata dal chitarrista jazz Dino Plasmati.

Una scelta importante ed attenta alla musica di qualità, quella dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, che con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi da 40 anni organizza il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, per promuovere il repertorio colto del novecento musicale internazionale per chitarra.

The Untouchable Band, in concerto a Lagonegro, è una little big band, formata da straordinari musicisti con grande esperienza alle spalle nel campo della musica jazz prevalentemente, attiva nel panorama della musica afro-americana e in generi cosiddetti trasversali.

Di seguito le locandine con i dettagli.

