Brutto incidente a Scanzano Jonico.

Ad essere coinvolti nel sinistro un’auto e una bicicletta che, per cause da accertare, pare siano state coinvolte in uno scontro.

Sul posto Carabinieri e due ambulanze.

Il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Policoro per tutti gli accertamenti del caso.a

