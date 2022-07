A Maratea arriva la Golletta Verde di Legambiente per monitorare la qualità delle nostre acque! Ecco i dettagli

Goletta Verde è in viaggio per analizzare la qualità del mare, a caccia di inquinamento, punti critici e scarichi fognari non depurati che mettono a repentaglio la salute dei bagnati e quella dell’intero ecosistema.

Anche quest’anno l’imbarcazione ambientalista approda a Maratea.

Come accoglienza il Circolo locale di Legambiente organizza tre appuntamenti da non perdere:

11 luglio alle ore 19:00 nella piazzetta dell’incantevole Porto turistico di Maratea si terrà il dibattito sulla tutela delle acque interne;

12 luglio alle ore 11:00 nel giardino delle arti “presso Largo Cappuccini” si terrà la Conferenza Stampa dove verranno resi noti i risultati dei campionamenti delle acque lucane;

12 luglio alle ore 11:00 presso il Bar del Porto si terrà il laboratorio Delfi-Lab per grandi e piccini.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

