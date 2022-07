Potenza: questo bellissimo borgo della provincia punta sugli eventi estivi per rilanciare la sua immagine! Ecco il programma

Pubblicato il cartellone degli eventi estivi del Comune di Moliterno.

La cittadina valdagrina che si distingue soprattutto nel panorama culturale lucano, punta sugli eventi estivi per lanciare la sua immagine di città turistica e ospitale.

“Ostinata Bellezza”, lo slogan che da circa due anni accompagna le immagini e gli eventi di Moliterno, tiene a battesimo anche il lancio del cartellone estivo richiamando quello che è ormai un brand identitario per Moliterno che, con il suo borgo, la rete museale composta da otto musei e le tradizioni gastronomiche legate al suo prodotto principe conosciuto in tutto il mondo (Il Canestrato di Moliterno IGP) si propone come centro di riferimento culturale.

Il Sindaco Antonio Rubino afferma:

“Rafforziamo la nostra immagine di città turistica e rilanciamo il nostro ruolo nell’ambito del turismo culturale gli eventi estivi coniugano due principali strategie:

la valorizzazione dei nostri beni culturali e ambientali attraverso eventi di richiamo nazionale;

la valorizzazione del nostro capitale umano, attraverso il coinvolgimento della comunità.

Il cartellone degli eventi non rappresenta solo un’occasione di spettacoli e di intrattenimento socio-culturale per i residenti e i visitatori con conseguente miglioramento della vivibilità del centro, ma è anche uno strumento con cui generare ricadute economiche positive in grado di sostenere il tessuto economico“.

Tra le date spiccano il giorno:

1 Agosto l’inaugurazione di uno spazio museale dedicato a Riccardo Dalisi, artista e designer di origini lucane, da poco scomparso e famoso in tutto il mondo;

i concerti di Michele Zarrillo il 4 Agosto e dei Krikka Raggae con Dino Paradiso l’8 Settembre.

Due rassegne culturali: una dedicata ai libri con Marcello Veneziani il giorno 11 Agosto e il Festival dell’800 il 29 e 30 Agosto, libri, teatro e seminari nel paese di Ferdinando Petruccelli della Gattina.

Evento imperdibile: Le Notti del Canestrato il 9 e 10 Agosto, 41° edizione della Sagra del Canestrato IGP di Moliterno.

L’assessore al Turismo Giovanni Risi dichiara:

“Abbiamo decine di serate musicali di alto livello e abbiamo ripristinato tradizioni storiche coniugandole alla valorizzazione e alla promozione turistica: è questa la nostra scommessa fondamentale sarà l’apporto delle associazioni ma anche dei talenti locali, artisti, musicisti, registi, del nostro paese, ciascuno di loro avrà una vetrina ma potrà dare il suo contributo unendo la comunità e attirando nel nostro paese viaggiatori e turisti”.

Di seguito il cartellone degli eventi in programma.

