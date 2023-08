A Maratea la metanizzazione: “un qualcosa che aspettavamo da tempo immemorabile”! Il commento dei cittadini

Grande soddisfazione per il Comitato di Quartiere del Porto di Maratea, per la notizia del finanziamento regionale di oltre 293 mila euro, per la tanto attesa metanizzazione.

Un risultato importante per una comunità che da troppo tempo attendeva questo progetto.

Afferma il Presidente del Comitato Antonio Chiappetta:

“È arrivata finalmente l’ufficialità del finanziamento di un qualcosa che aspettavamo da tempo immemorabile.

Questo è il risultato di un impegno che il Comitato di quartiere Porto ha portato avanti fin dal 2018 con la richiesta rivolta alle istituzioni regionali e rimasta senza risposta.

Dopo vari tentativi mi è toccato fare quello che ritenevo risolutivo, andare personalmente in Regione per illustrare le motivazioni per cui, per il Porto di Maratea, considerato centro storico, il Metano era l’unica e sola soluzione.

Devo ringraziare l’amico Luigi Vergari che mi ha dato la possibilità di parlare con il consigliere economico del Presidente Bardi, Dottor Perri che ha riportato l’istanza al Presidente della Regione.

Una risposta importante per il territorio che finalmente consentirà alla comunità del porto di poter usufruire di una risorsa preziosa.

Se il risultato è stato raggiunto il merito è da ascrivere al Presidente Bardi che dal primo momento si è dimostrato sensibile alla questione.

Si viene così a sanare una situazione che oltre ad una questione di sicurezza, rappresenta uno sconcio che certamente non faceva onore alla Perla del Tirreno”.

Il Comitato si augura presto l’inizio dei lavori deputati all’autorità comunale.

Invito l’Amministrazione comunale a provvedere con grande sollecitudine a quanto di sua competenza deve essere fatto per iniziare e portare a termine i lavori”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)