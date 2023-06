A Moliterno nuove colonnine di ricarica per auto elettriche. Ecco dove sono state installate

A seguito della stipula di un Protocollo d’Intesa con la società Be Charge, sono state attivate sul territorio comunale di Moliterno 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche, con 4 prese di ricarica da 22 kW.

Angelo Zambrino, Assessore ai Lavori Pubblici e Sviluppo Economico, precisa:

“L’operazione è stata a costo zero per l’ente che con questa iniziativa, ha inteso dotare il territorio comunale di un servizio ormai necessario sia per i residenti che per i tanti turisti che hanno sposato la mobilità elettrica.

Le infrastrutture di ricarica sono utilizzabili 24 ore su 24 presso il parcheggio di Via Roma (Padre Pio), secondo le condizioni economiche indicate dall’operatore Be Charge e sono già visibili e fruibili tramite l’APP Be Charge e tutte le altre APP di operatori nazionali ed internazionali.

Nei giorni scorsi abbiamo manifestato l’interesse ad attivare anche una stazione di ricarica fast da 100 KW, e speriamo di avere presto un riscontro per poter offrire agli edriver anche questo importante servizio”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)