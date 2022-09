A Potenza abitazione in fiamme!

Paura a Potenza.

Stanotte in un prefabbricato ad uso abitativo di Bucaletto è divampato un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per sedare il fuoco.

Per fortuna, il prefabbricato era disabitato ma purtroppo il fuoco ha danneggiato anche uno adiacente costringendo la proprietaria ad abbandonare l’abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia locale e Polizia di Stato.

In corso le indagini per capire le cause del brutto incendio.a

