A Potenza e Bella inaugurate due botteghe per aiutare le famiglie in difficoltà! Ecco le foto

Hanno avuto luogo la scorsa settimana due importanti iniziative: il 2 ottobre in Via Racioppi 10 a Potenza è stata inaugurata la “Bottega degli Angeli”, un’iniziativa fortemente voluta da Caritas, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe di Rione Lucania.

Si tratta di uno spazio nato dall’esigenza di riordinare le risorse economiche al fine di offrire un sostegno concreto e di qualità alle famiglie in difficoltà.

La bottega prevede la distribuzione di prodotti da frigo, a lunga scadenza, beni alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene personale e della casa.

La medesima ratio solidale ha mosso il 6 ottobre l’inaugurazione della “Bottega di San Giuseppe” realizzata nella parrocchia Santa Maria Assunta a Bella in Provincia di Potenza con Mons. Ligorio e alla presenza di don Antonio De Rosa di Caritas Italiana.

E’ stata l’occasione per ribadire l’importanza di una mano che dona e la dignità di un’altra che riceve.

Afferma il Direttore di Caritas diocesana di Potenza – Muro L. – Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano:

“La missione abbraccia la sfida di superare l’assistenzialismo con la presenza di più attori in sinergia tra loro per sperimentare una vera e propria alleanza territoriale che diventa lievito per le comunità.

Inflazione, crisi economica e lavoro sottopagato hanno creato nuove sacche di povertà più nascoste e che tendono difficilmente ad emergere, perciò abbiamo deciso di sperimentare questo sistema di botteghe a tempo.

Il protagonismo della scorsa settimana non si esaurisce con i riflettori delle inaugurazioni ma costituisce, con la programmazione e l’ascolto, giorno dopo giorno, la nostra sfida sul territorio facendo proprie esigenze e difficoltà palesi e latenti.

A tal riguardo rinnoviamo l’invito a partecipare il prossimo 14 ottobre alla ormai nota iniziativa “Sacco di solidarietà” proprio in Rione Lucania.

Il donato verrà distribuito in parte alla bottega appena aperta e in parte alla Caritas parrocchiale San Giuseppe.

Un sistema territoriale circolare a sostegno di un presidio di umanità”.

Ecco le foto delle inaugurazioni.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)