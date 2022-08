A Potenza e provincia oltre 5 milioni di euro per queste scuole! Ecco gli interventi previsti

“Al via le procedure per nuovi interventi nel settore della edilizia scolastica, da sempre al centro delle attenzioni dell’Ente Provincia”.

Fa sapere la Provincia di Potenza:

“Un settore strategico che in questi anni, grazie alle scelte amministrative ed alle procedure della struttura tecnica, avviate per intercettare i relativi finanziamenti ordinari e straordinari, è stato al centro delle scelte compiute in prospettiva per garantire sicurezza ed efficienza al sistema dell’istruzione scolastica.

Sono stati infatti approvati ieri, con la firma del Presidente Rocco Pappalardo, due progetti definitivi di interventi su istituti scolastici, finanziati dal PNRR.

Il primo per un importo di 4Meuro prevede l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede degli Istituti “Di Pasca” e “Salvator Rosa” di Potenza e un altro che prevede l’adeguamento sismico dell’IIS “De Sarlo” di Lagonegro (PZ), per un importo totale di 1 milione e 700 mila euro”.

