Basilicata: in Regione tavolo tecnico per fronteggiare il caro energia! Ecco i dettagli

È stato costituito in data odierna un tavolo tecnico in Regione con tutti i Direttori generali competenti e tecnici esterni per affrontare il tema del caro energie con riferimento alle imprese.

Il tavolo si riunirà già nella giornata di Venerdì 26 Agosto, avrà come oggetto “Interventi urgenti per fronteggiare il caro energia” e sarà finalizzato ad attivare le procedure di notifica per l’intervento ai sensi della normativa sugli aiuti di stato.

Successivamente, nei primi giorni di Settembre, ci sarà il coinvolgimento di tutte le parti sociali, che potranno portare all’attenzione della Giunta regionale le criticità e le proposte emerse in questi giorni.a

