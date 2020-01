A Potenza falsa raccolta fondi per la cura della leucemia! Ecco la segnalazione

Una falsa raccolta fondi si sta diffondendo a Potenza.

Ecco la segnalazione diffusa sui social:

“In Via Angilla Vecchia stanno girando 2 signore che chiedono soldi per una raccolta fondi per la cura della leucemia…

Mi sembrano le stesse che furono beccate un po di tempo fa sopra Potenza, quindi occhio a ste persone che lucrano sulle disgrazie altrui!

Che schifo”.

Anche alla nostra redazione sono giunte segnalazioni da parte di cittadini che confermano di aver visto due donne, con accento campano, aggirarsi per la città cercando di raccogliere soldi.

Condividiamo il più possibile questo messaggio, affinché tutti siano informati di questa deplorevole attività.

Se dovesse capitare di avvistare gente sospetta, chiamate le forze dell’ordine, non si specula sulla vita delle persone.