A Roccanova grande successo di pubblico per la presentazione di una suggestiva narrazione dell’Antica Grande Lucania. Ecco le foto

Grande successo di pubblico a Roccanova alla prima presentazione in Lucania promossa da Ente Pro Loco Basilicata con la Pro Loco Roccanova del progetto Lucus di Franc Arleo.

Nella gremita sala consiliare del Comune di Roccanova grazie all’ospitalità del Sindaco Rocco Greco e della Pro Loco Roccanova presieduta dalla Presidente Marilena Gallo, l’autore Franc Arleo con un’emozionante rappresentazione teatrale ha presentato la sua collana Geosofia edita da “AnimaMundi Edizioni” con il primo taccuino “Lucus” alla riscoperta dell’Antica Grande Lucania per la Riforestazione Umana d’ Appennino.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa a nome del Comitato regionale, delle Pro Loco Di Basilicata e della Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane nel rivolgere i complimenti allo scrittore Franc Arleo gli ha consegnato una targa in segno di gratitudine per l’attività che da anni con studi e ricerche lo stesso sta portando avanti sul mito dell’Antica Grande Lucania, per la presentazioni dei suoi libri in Italia ed in importanti paesi in Europa ma soprattutto per aver portato a rivivere in Basilicata nell’appennino tante persone da diverse parti del Mondo colpite dalla bellezza della nostra meravigliosa terra.

Al termine della presentazione la vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo in arte Oemor ha consegnato a Franc Arleo la sua opera “Eos e Pitagora” realizzata in occasione di Eplibriamoci indetto da Ente Pro Loco Italiane nella Giornata Mondiale del libro e del diretto d’autore Unesco.

Mentre il Presidente del Consorzio per la tutela del Grottino Di Roccanova Dop Giuseppe Chiaradia ha fatto omaggio del vino Grottino di Roccanova con l’etichetta Lucus ispirata proprio dall’autore Franc Arleo e dal suo progetto.

Franc Arleo con emozione nel ringraziare ha sottolineato:

“Siamo lucani, dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e di vivere in una terra in bilico fra istinto e sapienza.

Sono impegnato nello sviluppo della Geosofia come disciplina umanistica e scientifica orientata a costruire una nuova consapevolezza dei luoghi per il recupero del benessere e della salute”.

