A Viggiano il primo di quattro eventi dedicati al poeta Rocco Scotellaro! I dettagli

Domani 28 Luglio si svolgerà a Viggiano il primo di quattro eventi dedicati al poeta Rocco Scotellaro organizzati dall’associazione socio culturale Medinlucania.

Le altre tre iniziative si terranno in autunno a Matera, Roma e Bruxelles.

L’appuntamento di domani inizierà alle ore 17:00 e si svolgerà presso Villa del Marchese Sanfelice (via Giacomo Puccini).

Il programma dell’evento è il seguente: ore 17:00, apertura esposizione etnico/artistico/sociale sul tema “Scotellaro oggi in diverse espressioni artistiche lucane”.

Presenta Marianna Scavone (componente di Medinlucania e presidente dell’Associazione RiCrea) con la partecipazione di Francesco Ritrovato e della Cooperativa (Sociale Onlus) La Mimosa.

Espositori (in ordine alfabetico): Anna Faraone: pittura; Annangela Lovallo: ricamo artistico; Liliana Romanella: Wire Tree Bonsai; Giuseppina Schifino: fotografia; Beatrice Summa: pittura e scultura in ceramica; Antonio Vignola: scultura in ferro; creazioni artistiche dei ragazzi della Cooperativa (sociale onlus) La Mimosa.

Ore 17:30: convegno sul tema “Dal mondo contadino alla civiltà delle macchine. Itinerari verso la modernità per le aree interne”.

Modera: Lorena Mitro (componente di Medinlucania, mediatrice linguistico e culturale).

Saluti: Vittorio Prinzi (presidente Associazione Bene Comune).

Interventi: Biagio Russo (Membro Cts Fondazione L. Sinisgalli) “Sinisgalli e l’impegno meridionalistico in ‘Civiltà delle macchine’ dopo la morte di Scotellaro”. Salvatore Lardino (Ricercatore di storia) “Rocco Scotellaro: …a fare il giorno nuovo”.

A seguire dibattito sul tema: “Il civismo e l’impegno per le aree interne” con Giacomo Rosa (presidente Associazione Svimar); Luigi Scaglione (presidente Centro studi internazionali lucani nel mondo); Maria Teresa Gatta (coordinatrice Associazione Medinlucania); Pietro Calabrese vice presidente Svimar).

Conclude l’evento: Dino Nicolia (presidente Associazione Medinlucania).a

