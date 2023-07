“Potenza invita i giovani con la musica”: per l’evento divieto di alcolici! Questa l’Ordinanza

Il Comune di Potenza informa:

“Divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche e di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente pericoloso, dalle ore 18 di oggi, 27 luglio all’una di domani, 28 luglio 2023, in occasione dell’evento Potenza invita i giovani con la musica, nell’area del Centro Storico cittadino delimitata dalle seguenti piazze e strade:

Piazza Vittorio Emanuele II;

Corso XVIII Agosto 1860;

Via Beato Bonaventura;

Via Vescovado;

Via Due Torri;

Via XX Settembre;

Via F.lli Cairoli;

Via Alianelli;

Piazza Mario Pagano;

Via A. Rosica;

Via IV Novembre;

Via G. Mazzini;

Corso Umberto I.

Lo ha stabilito il Sindaco con Ordinanza n. 39/2023 in occasione dell’evento Potenza invita i giovani con la musica”.a

